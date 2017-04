La sortie de plus en plus virulente de certains leaders de l’opposition contre une liste unique de candidatures pour les législatives du 30 juillet prochain ne surprend guère Momar Thiam, expert en communication, et l’enseignant en Droit public à l’UGB de Saint-Louis, Mamadou Kah. Interpellé sur la question, Momar Thiam explique cette situation par une volonté des petits partis et mouvements de voir leur niveau de représentativité plus marqué dans l’opposition. Abondant dans le même sens, Mamadou Kah estime pour sa part que cette idée d’une liste unique de l’opposition lui semble un peu saugrenue. Pour cause, il se dit d’avis que les gens doivent se regrouper d’abord sur la base d’un projet ou d’une offre programmatique mais pas seulement contre une personne ou pour déboulonner un pouvoir.

Source: SUD QUOTIDIEN