XALIMANEWS : Surpris à Solna à l’aller, l’Italie disputera, avec ‘’du feu aux fesses’’ à 19 heures 45 minutes à milan la phase retour des barrages de la coupe du monde Russie 2018.

En plein doute la squadra azura, risque de manquer une participation à la coupe du monde. Une première depuis 1958. Face à une équipe suédoise certes privée de son légendaire joueur Zlatan IBRAHIMOVIC mais bien motivée et capable de déjouer toutes pronostics, les italiens auront du fil à retordre ce soir.

Amenée en pointe de l’attaque par BERG qui évolue au panathinaikos et en défense par l’espoir de Manchester United LINDELOF, la suède qui n’a pas discuté de coupe du monde depuis 2006 voudra prouver qu’elle ne manque pas d’arguments face à une équipe italienne en pleine crise.

Du côté des protégés de Gian pero Ventura, l’on ne manque pourtant pas d’espoir et le capitaine emblématique Buffon a déclaré que «Tant qu’il y a match il y a espoir ». Toutefois la sélection italienne va mal et son entraineur abordera sans doute ce match sous pression d’autant plus qu’il fait aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques notamment sur son choix à l’aller de mettre l’attaquant de Naples Insigne, très en forme en ce moment sur le banc.

Privée de Simone Zaza blessé à l’entrainement et de Stephan El Sharawy, les joueurs de Gian pero Ventura devront s’imposer obligatoirement à milan pour se rendre en Russie. L’Italie n’a manqué que deux coupes du monde : la première en 1930, à laquelle elle n’a pas souhaité participé et celle de 1958, pour laquelle elle ne s’est pas qualifiée.