XALIMANEWS- Dans le cadre de la campagne électorale, le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, était l’hôte de la région de Louga.

Accueilli en grande pompe par des milliers de militants surexcités, M. Dionne a tiré à bout portant sur l’opposition.

« Depuis que le pétrole a été découvert par notre régime, l’opposition semble avoir perdu sa raison. Elle passe tout son temps à disserter sur cette question. Nous l’appelons à la retenue, car cette ressource qui sera exploité à partir de 2021 sera gérée en toute transparence », lance-t-il.

« Elle gagnerait à descendre sur le terrain et à travailler au lieu de s’illustrer dans la violence. Ces gens ont la violence comme programme. Ils ont attaqué notre cortège à Dakar », ajoute le Pm.

Séduit par l’accueil qui lui a été réservé, la tête de liste se dit satisfait et certains qu’ils remporteront la victoire avec un score de plus de 90%, dans la capitale du Diambour, informe le journal l’Observateur.

« Notre conviction est que Louga fera partie des départements qui auront les plus beaux scorent, c’est pourquoi nous avons décidé de fêter ici notre victoire au soir du 30 juillet prochain », promet-il.