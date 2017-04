L’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), à travers le Comité Permanent pour l’information et les Affaires Culturelles (COMIAC), a lancé, hier, le prix international pour les médias et les professionnels de média, notamment pour impliquer les professionnels de l’information dans les pays membres de l’organisation dans la lutte contre l’islamophobie.

“Le président Macky Sall, lors du sommet d’Istanbul, avait annoncé 5 mesures pour redynamiser le COMIAC, dont le lancement de ce prix international pour les journalistes et les hommes de média qui s’illustraient dans la promotion des valeurs de l’islam”, a rappelé Cheikh Oumar Seck, le directeur du COMIAC, pour qui ce prix s’intègre parfaitement dans la stratégie de communication de l’OCI pour faire face à l’islamophobie.

“Vous savez aujourd’hui, notre religion est agressée de toute part. Des bombes qui éclatent un peu partout et tout ça, on le fait porter à l’Islam. Et pourtant l’Islam, comme vous le savez, est une religion culturelle de tolérance et de partage. En incluant le prix, nous voulons que la presse accompagne l’OCI à contrecarrer toutes ces choses qui sont malvenues pour notre religion et que nous ne pouvons plus accepter”, a ajouté Monsieur le Directeur.

Source : Vox POPuli