XALIMANEWS-A moins d’une semaine du scrutin du 30juillet, les bulletins de renseignements généraux parlent. Des informations ont été interceptées et parvenues au chef de l’État sur ce à quoi il pourrait s’attendre le jour J, écrit le Quotidien.

« Wade a appelé à une manifestation devant le ministère de l’intérieur, pour réclamer la distribution des cartes d’identité biométriques, Ça c’ est la première étape, mais il se dit que la coalition gagnante Wattú senegal a donné un mot d’ordre à ses militants ;envahir les bureaux de vote et voter( très tôt, mais aussi prendre le maximum de bulletin pour ralentir le rythme du vote », rapporte une source du journal.

L’ objectif est de permettre que les autorités administratives comme celles de la coalition au pouvoir, c’est de créer la confusion et les conditions d’une prolongation du scrutin pour remettre en cause la crédibilité et la sincérité du scrutin, ce qui sera un sabotage organisé indique-t-on.