Le chef de l’État secrétaire général de l’Apr a présidé samedi, la cérémonie de clôture de la rencontre initiée par le Cercle de réflexion républicain. L’occasion pour Macky Sall de d’exhorter à mieux vulgariser ses réalisations.

« Nous ne sommes pas de la même catégorie qu’eux. Et si les catégories ne sont pas les mêmes, on a beau dire… Donc il faut se concentrer et ne pas se laisser divertir… Ceux qui parlent doivent parler, c’est leur rôle. C’est normal qu’ils parlent, qu’ils critiquent, qu’ils inventent, ils veulent discréditer notre action pour que les populations se détournent de nous et qu’ils puissent accéder au pouvoir. C’est normal, c’est ce qu’ils veulent. Mais qu’on ait la détermination de garder ce que nous avons et travailler pour les populations. ‘‘Olof Ndiaye néna Fouleu moy diay daxaar’’. Donc quand même défendons ce que nous avons fait.», a dit Macky Sall.