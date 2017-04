(APS) – Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement de travailler à la “modernisation des casernes” militaires, à l’équipement des armées, à la “revalorisation générale des pensions d’invalidité” des soldats et à une “prise en charge sociale optimale des anciens combattants”, a-t-on appris de source officielle.

Le président de la République a demandé au gouvernement de “veiller à la modernisation des casernes et de l’équipement de nos forces de défense et de sécurité, à l’amélioration de leurs conditions sociales, ainsi qu’à l’effectivité de la revalorisation générale des pensions militaires d’invalidité”, rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Il évoquait, au cours de cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, la commémoration, mardi, du 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.

Macky Sall a salué “la participation remarquable d’un détachement de l’armée gambienne au défilé militaire à la Place de la nation”, à Dakar, lit-on dans ce communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.

Selon cette source, le président Sall a également adressé “ses chaleureuses félicitations au gouvernement, aux forces militaires et paramilitaires, aux anciens combattants, aux autorités administratives et locales, aux élèves, aux mouvements de jeunesse et de femmes, aux artistes, et à toutes les forces vives de la nation, pour le déroulement exemplaire des défilés et manifestations organisées sur toute l’étendue du territoire national”.

Macky Sall a par ailleurs souligné la nécessité d’une “prise en charge sociale optimale des anciens combattants, dont le rôle précurseur dans la préservation des valeurs patriotiques et civiques reste primordial pour le développement du Sénégal”, peut-on encore lire dans le communiqué du conseil des ministres.