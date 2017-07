Tweet on Twitter

XALIMANEWS-C’est officiel ! C’est par un communiqué que la Présidence de la République informe de la saisie du Conseil Constitutionnel, par le Président Macky Sall, aux fins que les Sénégalais inscrits sur les listes électorales et qui n’ont pas encore récupéré leurs cartes, puissent voter ce dimanche avec les anciennes cartes d’identité et cartes d’électeur numérisées, les récépissés d’inscription, les passeports et les permis de conduire.