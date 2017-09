XALIMANEWS – La disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine crée un grand vide au sein de la communauté scolaire. Elle est vivement ressentie, notamment par les membres du groupe Yawuz Selim en conflit avec le gouvernement. A en croire Madiambal Diagne, Président du Conseil d’administration dudit groupe scolaire, le défunt khalife général des tidianes était très impliqué dans cette crise. ‘’Il appelait tout le monde dans cette affaire, car on lui avait promis qu’on ne toucherait jamais à cette école’’, a déclaré le journaliste au cours de l’émission ‘’Grand jury’’ de la RFM. A l’en croire, lors de leur dernière rencontre, le guide religieux était gêné du fait que les autorités, dont le chef de l’Etat, n’avaient pas respecté les promesses qu’elles lui avaient faites. ‘’J’ai du mal à vous regarder dans le blanc de l’œil, car ce qu’on m’avait promis, on ne l’a pas respecté’’, aurait dit feu Al Amine, d’après M. Diagne qui précise que la rencontre a eu lieu, il y a deux mois.

‘’Il était assez diminué par la maladie, mais il avait tenu à recevoir les administrateurs de l’école. Il avait aussi dit à la délégation : ‘’Peut-être que je n’arriverai pas à vous sauver, mais j’ose espérer qu’ils ne vont pas toucher à un cheveu de vous’’, a encore confié le PDG du ‘’Quotidien’’. Qui ajoute : ‘’Il disait aussi à nos amis turcs : ‘’Je vous ouvre ma maison, vous, vos épouses et enfants. Ils peuvent vous prendre votre école, mais le jour où ils voudront vous expulser, venez vous refugier ici, et j’ose espérer qu’ils ne franchiront pas le Rubicon en venant vous chercher jusque dans ma propre demeure.’’ ‘’Cet engagement, conclut Madiambal Diagne, a fait que sa disparition a été pleurée et vécue avec beaucoup de douleur. C’est pourquoi nous ne pouvons que pleurer et lui rendre hommage’’.

Par ailleurs, le PCA a révélé que malgré la menace de fermeture, les inscriptions ont atteint un pic, cette année. Il a également fait savoir que les élèves ont repris, depuis le 11 septembre dernier. ‘’Demain (NDLR : aujourd’hui), il y aura la grande rentrée générale. Les inscriptions se sont déroulées normalement, même si certains parents ont retiré leurs enfants. Certains ministres y ont toujours leurs enfants’’, se réjouit-il non sans se désoler du fait que le ministre de l’Education, Serigne Mbaye Thiam, ait retiré sa fille, en demandant aux autres parents d’en faire autant, sans proposer de solution.

Source: Enqueteplus.com