Le professeur Mamadou Diouf analyse la gouvernance du président de la république Macky Sall sous l’angle des ruptures qu’ils avaient annoncées lorsqu’il a été élu à la tête du Sénégal. Et pour l’enseignant à Colombia University des États-Unis, ce sont ces promesses de ruptures qui ont été à l’origine de sa victoire.

« En fait, c’est cela qui est le plus intéressant quand on essaie de comprendre le magistère de Macky Sall. Ce qui a été à l’origine de sa victoire, c’est toutes les ruptures qu’il a annoncées. Il est revenu sur tout ça. La patrie avant le parti, il est revenu dessus ; il est revenu sur la traque des biens mal acquis et l’idée d’une intransigeance absolue contre la corruption, mais également sur son mandat », a dit le professeur Mamadou Diouf dans une longue interview à l’As.

« C’est parce que, estime-t-il, Macky Sall n’a as été capable en tant qu’un président qui est arrivé au pouvoir à 50 ans de véritablement assurer un nouveau départ. Macky Sall est un produit de Wade. Il est l’héritier de Wade dans la manière de penser la politique. (…) Macky a appris de Wade et il comprend la classe politique et la manière de penser aux ressources nécessaires pour garder le pouvoir… »

Avec afriquemidi