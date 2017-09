XALIMANEWS – Le Sénégalais Mame Biram Diouf, devenu un des titulaires réguliers des Potters, a prolongé son contrat à Stoke City. L’attaquant polyvalent est désormais engagé jusqu’à la fin de la saison 2019-2020.

?? @MameDiouf99 has today signed a new three-year deal with the Club until at least the summer of 2020.

???#SCFC ??? pic.twitter.com/XH2DvbdtQU

— Stoke City FC (@stokecity) September 14, 2017