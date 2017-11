XALIMANEWS : Considéré comme la star sur laquelle peut compter sa sélection nationale mais aussi son club, Sadio continue de marcher sur l’eau avec des distinctions tant continentales qu’internationales.

La star du Sénégal et de Liverpool, Sadio Mané continue sa montée au firmament, nominé par les trente joueurs à la course pour le ballon d’or 2017, l’international sénégalais fait partie des cinq joueurs choisis pour le titre de footballeur africain BBC de l’année 2017.

Moins tranchant avec sa sélection nationale, l’enfant de Bambali gagne de plus en plus de la confiance en sélection surtout après l’échec de la dernière CAN qui a vu le Sénégal éliminé par le Cameroun. Avec deux passes décisives et un but marqué lors des quatre dernières rencontres de son équipe, Sadio a permis au Sénégal de composter son ticket pour aller en Russie.

Atout majeur dans le dispositif mis en place par le sélectionneur allemand KLOPP, la star Sénégalaise espère à 25 ans couronner son année en remportant son premier titre de Footballeur Africain BBC de l’Année 2017 après trois nominations.