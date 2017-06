XALIMA NEWS – La répartition des postes au sein de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal est déséquilibrée, selon certains observateurs.

En effet, sur les 8 premières places de la liste nationale, Khalifa Sall et ses alliés (Hélène Tine, Moussa Tine, Moussa Sy, Omar Cissé) ont deux places. Il s’agit de la tête de liste (Khalifa Sall) et de la 8ème place, qu’occupe Soham Wardini, la première adjointe au maire de Dakar. Hélène Tine, qui s’est sacrifiée pour Initiative 2017, est reléguée à la 20e place. Autant dire une place inéligible.

On en dira pas moins pour Jean Paul Diaz. Le leader du Bcg aura aussi fort à faire puisqu’il n’est que 13ème, loin derrière le responsable des jeunes du Grand Parti.

Cette situation est aujourd’hui source de frustration au sein des partisans et alliés du maire de Dakar. Car, avec la configuration politique actuelle et les nombreuses coalitions, ce n’est pas gagnée d’avance pour la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, pour espérer avoir beaucoup de députés sur la liste nationale à l’issue du scrutin du 30 juillet.