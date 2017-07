Tweet on Twitter

Share on Facebook

« Mardi prochain, à partir de 14 heures, nous nous rassemblerons à Dakar, à la Place de l’Indépendance. Après, nous ferons une marche pour aller au ministère de l’Intérieur afin de délivrer notre message à Macky Sall», a lancé Wade.

La tête de liste nationale de la Coalition gagnante « Wattù Senegaal », a sonné la mobilisation depuis Dagana où il bat campagne pour les législatives du 30 juillet prochain.

Mais la réponse n’a pas tardé du côté du pouvoir. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui déclare « prendre toutes les dispositions » pour ledit rassemblement, n’en avertit pas moins Wade. « Nous sommes là pour garantir la sécurité des personnes et des biens et nous n’accepterons en aucune façon des débordements…», dit-il.

S’agissant des cartes électeurs qui constituent ici la pomme de discorde entre les tenants du régime et l’opposition, le ministre d’indiquer: « Il peut y avoir des déperditions de cartes, c’est vrai mais globalement, la situation devrait rentrer dans l’ordre d’ici le scrutin, si tout se passe bien », rapporte pressafrik.