Heureux de constater encore une fois que nous sommes dans une grande démocratie et que les citoyens peuvent exercer leur droit de parole et de manifester comme il est décrit dans notre constitution , la balle est dans le camp des manifestants par ailleurs de respecter l’ordre public et le bien public ainsi que celui des privés.

Par ailleurs , je n’irais pas À LA MARCHE DU 07 AVRIL DE MONTRÉAL parce que J’IRAI M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVEC LA COMMISSION QUI REPASSE À MONTRÉAL POUR 4 JOURS ENCORE ( du 07 au 10 Avril 2017) et avec ma carte d’électeur je pourrais exercer et exprimer ma voix de citoyen au moment important.

Je n’irais pas À LA MARCHE DU 07 AVRIL DE MONTRÉAL parce que c’est le Mois du Sénégal au Canada et que le Regroupement Général des Sénégalais du Canada ( RGSC ) a fait un appel aux bénévolats pour que nous sénégalais du canada ,puissions aider et donner notre temps à cette fête du Sénégal qui vend la destination Sénégal sur tous les plans ( artistique , culturel , scientifique , économique , téranga etc…) et miraculeusement 99% des organisateurs de cette marche n’ont pas vu ou entendu l’appel du RGSC , pourtant c’est de grands patriotes au point de marcher pour leur pays depuis Montréal.

Je n’irai pas À LA MARCHE DU 07 AVRIL DE MONTRÉAL parce que J’AIMERAI ALLER ME PRÉPARER POUR LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE du Mois pour échanger et apporter ma contribution sur des sujets scientifiques qui répondent à des questions d’intérêts nationales au Sénégal.

Je n’irai pas À LA MARCHE DU 07 AVRIL DE MONTRÉAL parce que j’EN AI MARRE DES PROTAGONISTES de cette marche sur la photo en bas qui ne peuvent pas être représentatif ni sur le plan des idées , ni de la vision et même du courage des intellectuelles , des docteurs , des experts financiers , des experts en Planification et décentralisation , des sociologues , des poètes et écrivains , des professeurs , des étudiants et Étudiantes de Montréal que je connais et ses environs car ils ont à répondre sur plusieurs questions et surtout celle de l’éthique de leur soudaine saugrenue niveau de vie qui m’interpelle pour des “rats Poor” qui ne vivent pas de leur best art (manipulations et chantages ) après avoir ébahi tout un peuple un certain 23 juin , dommage.

Je n’irai pas À LA MARCHE DU 07 AVRIL DE MONTRÉAL parce que LE MAIRE DE MONTRÉAL NE SERA PAS PRÉSENT POUR FAIRE UNE VIDÉO DE SOUTIEN car trop occuper à justifier son cadeau de 25 000$ qu’il vient de se remémorer soudainement .

Je n’irai pas À LA MARCHE DU 07 AVRIL DE MONTRÉAL parce que ici en Amérique du Nord le vendredi soir les gens profitent en famille et entre amis(es) de leur liberté après une semaine de travail soutenue et je ne voudrai déranger la quiétude de mes voisins pour vouloir dénoncer une “dictature” à la Piong Yang qui n’existent que dans la tête des politiciens professionnels manipulateurs .

J’IRAI ME PRÉPARER POUR L’ÉVÉNEMENT DU MOIS DE DEMAIN et du thème de notre thé-débat de ce soir : doit-on tout politiser dans un pays et comment répertorier les besoins en matériels en temps réels dans tous les centres hospitaliers du pays pour mieux cibler les dons de la diaspora ???

Youbi Baldé

Votre Serviteur.