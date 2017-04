Parole à la diaspora fait aujourd’hui dans la diversité en accueillant une femme leader en france.

Mariam Thiam, médiatrice socioculturelle et militante panafricaniste reconnue.

Mariam Thiam qui se définit comme citoyenne de l’Afrique de L’ouest est sénégalaise d’origine, malienne d’adoption et aujourd’hui française de coeur. Elle sortait d’une consultation en comité restreint auprès de la ministre du travail Myriam El Khomri pour la promotion de la loi de vigilance économique.

Le combat pour l’émancipation des femmes de la diaspora, l’aide à la parentalité, le projet des Etats-unis d’afrique , et surtout les Africains et l’élection présidentielle française: tout y passe dans cette interview.

Mariam Thiam se confie à Abdoulaye Cissé.

