Pour ce qui est de ces photos nues qui avaient alimenté la toile, Mbathio Ndiaye a bien tourné la page de cette période sombre de sa vie.

Pour la danseuse reconvertie en chanteuse, ce feuilleton appartient désormais au passé. “J’ai beaucoup appris de cet épisode de ma vie qui fait maintenant partie de mon passé. Je ne veux pas m’épancher là-dessus, mais cela a permis de prendre conscience que la vie est parsemée d’embûches. Je dois m’attendre à tout, même si je ne souhaite plus revivre de telles choses”, confie-t-elle dans un entretien avec nos confrères de l’Obs.

“Il y aura toujours de mauvaises personnes qui vont vous tendre des pièges pour vous faire tomber et essayer de jeter le discrédit sur vous. J’ai appris de mes erreurs et je sais dorénavant où mettre les pieds”, souligne Mbathio.