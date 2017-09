Tweet on Twitter

XALIMANEWS- La nomination du Pr Ismaila Madior Fall, comme Garde des Sceaux et ministre de la Justice, a fait réagir beaucoup d’acteurs qui espèrent, en ce choix du Chef de l’Etat, une aubaine. Pour Me Ousmane Sèye, le constitutionnaliste, nouvellement nommé, a l’avantage d’une bonne connaissance de la cause. “Ismaïla Madior Fall est un professeur agre?ge? de droit. Il doit parfaitement connaitre le milieu de la justice. Il doit savoir aussi qu’il y a beaucoup d’attentes. Le travail a? faire est un travail en profondeur de re?forme. Il a certainement participe? a? certaines re?formes de la justice. J’ai bon espoir qu’il fera un bon ministre de la justice. Il fera le travail ne?cessaire pour que la justice soit renforce?e”, a t-il réagi.

Et de poursuivre : “Il faut recruter beaucoup de magistrats et donner les moyens qu’il faut a? la justice. C’est-a?-dire davantage de palais de justice dans les re?gions, des prisons a? caracte?re humain. Il faut aussi re?former les peines en revoyant le mode de de?tention, les corps des auxiliaires de justice. La justice ne s’arre?te pas simplement aux magistrats. Il y a les avocats, les notaires, les huissiers. La justice appartient au peuple se?ne?galais. Il ne faut pas la limiter aux juges. Elle est rendue au nom du peuple se?ne?galais. Il faut donc faire de sorte que le peuple se?ne?galais ait confiance en sa justice. Il faut faire en sorte que la justice puisse e?tre e?quitablement distribue?e entre les justiciables. Ce sont les attentes du peuple se?ne?galais. Il le comprend parfaitement”.