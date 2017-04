Tweet on Twitter

Avec son œuvre “El amor es ciego” (“L’amour est aveugle”), l’artiste Tvboy a voulu prendre tout le monde à contre-pied à quelques jours du Clasico.

L’œuvre de street-art est baptisée “El amor es ciego” (“L’amour est aveugle”) et située en plein cœur de Barcelone, sur le paseo de Gràcia. Les Catalans peuvent ainsi admirer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’échanger un baiser controversé à quelques jours du Clasico.

Rivalité exceptionnelle

Avec cette oeuvre, l’artiste Tvboy a voulu prendre tout le monde à contre-pied. C’est que CR7 et la “Pulga” se livrent une guerre sans merci depuis des années et se partagent trophées, prix et récompenses. Une rivalité exceptionnelle entre les deux meilleurs joueurs du monde.

Clasico

Dimanche prochain à 20h45, les deux meilleurs joueurs du monde se retrouveront au stade Santiago Bernabeu pour un bouillant Clasico. Ironie du sort: le 23 avril est, à Barcelone, une sorte de Saint-Valentin catalane (Sant Jordi). La tradition veut que les hommes offrent des fleurs aux femmes et les femmes offrent des livres aux hommes.