Jupes tailleurs, colliers de perles, robes de créateurs au glamour mesuré mais subtilement présent. Michelle Obama avait la panoplie mode de la parfaite First Lady. Depuis son départ de Washington, Michelle Obama arbore un look plus casual qui reflète son état d’esprit : détendu. Et après 8 ans de Maison-Blanche et d’obligations de First Lady, elle dit stop aux looks hyper sophistiqués. Si sa vie après la Maison-Blanche a bien changé, son style aussi. L’ex Première dame n’en reste pas moins chic. Découvrez la différence entre la Michelle Obama première Dame et Michelle Obama après la Maison-Blanche :



Le look détendu version Maison-Blanche et le look après.

Pour les sorties officielles, Michelle Obama porte des pièces plus glamours et modernisées.

Michelle Obama a été vue en Italie portant un top asymétrique dévoilant une épaule, un jean blanc avec un effet déchiré et un sac en bandoulière. Ce look peut vous sembler banal mais souvenez-vous il y a un an, Michelle était très loin de ce style.