Longtemps inefficaces sur la pelouse de West Bromwich vendredi, les Blues ont finalement décroché in extremis (1-0) les trois points, synonymes de titre.

On le disait frustré par son temps de jeu, peut-être même déjà sur le départ, et comme un symbole, c’est lui qui a délivré Chelsea. Du bout du pied, six minutes à peine après son entrée, Michy Batshuayi a offert aux Blues les trois points qui leur manquaient (1-0) pour décrocher officiellement un titre de champion qui leur tendait les bras vendredi, sur la pelouse de West Bromwich.

En coupant victorieusement à la 82e minute un centre de César Azpilicueta, autre ancien Marseillais, l’international belge a réussi là ou Diego Costa, Eden Hazard ou Cesc Fàbregas s’étaient cassés les dents dans les Midlands : les Blues ont certes contrôlé le ballon la majeure partie du temps (68% de possession), mais ils ont cruellement manqué de réalisme face à une défense regroupée, ne cadrant que cinq de leurs 24 tirs.

Sans le meilleur joueur de la saison, N’Golo Kanté, laissé sur le banc au coup d’envoi, Chelsea a longtemps peiné à emballer le match et s’est même fait quelques frayeurs en fin de rencontre, lorsque Salomón Rondón (70e) – repris de justesse par Azpilicueta – et Nacer Chadi (72e) ont pénétré dans la surface. Azpilicueta, encore lui, avait cadré le seul tir de son équipe en première période (sur 14), et si Victor Moses a contraint Ben Foster à un bel arrêt dès la reprise (47e), la seconde a été plutôt terne.

Barkley marque, Everton se relève

Assuré de terminer septième, Everton a infligé à Watford sa quatrième défaite de suite en Championnat (1-0), pire série en cours. Pressé par son entraîneur de prendre une décision quant à son avenir – il lui reste un an de contrat -, le jeune milieu international anglais Ross Barkley (23 ans, 22 sél.) a inscrit l’unique but du match d’une frappe des 20 mètres, plein axe. Quinzième, Watford aura besoin d’un point pour assurer son maintien.

