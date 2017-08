Le 136e Appel de Seydina Limamoulaye a été clôturé avant-hier, mais les séries des miracles continuent dans cette cité religieuse. En effet, après les dauphins visibles en mer et l’image de Seydina Issa Laye apparue sur des bâches, il s’est produit quelque chose de nouveau hier. Aux environs du crépuscule, après la prière de “Timis”, Seydina Limamoulaye est apparu à hauteur de la mosquée de Yoff. Mais, cette fois-ci, il n’était pas le seul car, selon un témoin tout ému, l’image de Serigne Touba est aussi apparue. “C’était trop rapide et nous avons ces hommes saints. Moi je n’y croyais pas, mais sur place, j’ai pu le voir de mes propres yeux. Et on rend grâce à Dieu, je suis aminé par un sentiment de satisfaction”, explique Ibrahima Sow habitant du quartier au bout fil. Et de préciser : “les gens prenaient même des photos, malheureusement c’est un peu flou. Mais ce qui reste constant, est que nous avons bien vu Seydina Limamoulaye et Serigne Touba sortir respectivement à hauteur de la mosquée de Yoff Layeene”, insiste-t-il.

Le Populaire