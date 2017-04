Grande marche prévue à Montréal le Vendredi 7 Avril (Communiqué)

La communauté sénégalaise, représentée par les partis politiques, la société civile, la Table de concertation de l’opposition, le Cercle des sociaux-démocrates de Montréal, Mouvement M23 et Y’en a MARRE, compte organiser une grande marche le vendredi 07 Avril 2017 à Montréal à partir de 17h 30 mn, qui sera suivie par un point de presse. Le départ est prévu au métro Guy-Concordia et le trajet se termine au Carré Phillip.

L’occasion est, pour la communauté, à la suite d’un bilan de 5 ans du Président Macky Sall, de faire un constat que la mal gouvernance, le recul démocratique, les dérives et la patrimonialisation du pouvoir demeurent des réalités manifestes. Il s’agit aussi de manifester notre mécontentement vis-à-vis de la justice sénégalaise, qui de par son caractère sélectif, n’est qu’au service du pouvoir en place et d’exiger la libération immédiate et sans condition de Khalifa Sall, de Bamba Fall et de tous les prisonniers politiques.

L’occasion est aussi pour la communauté d’exiger au président de la république Macky Sall de faire preuve de courage et de transmettre tous les rapports issus des corps de contrôle de l’État qui épinglent certains proches du régime pour d’éventuelles poursuites judiciaires sur les détournements de derniers publics.

Les scandales de corruption sont nombreux au Sénégal :

– L’affaire du titre foncier 1975/R issu du Rapport de l’IGE de 2013 et de la Cour des comptes qui épinglent le Directeur général des impôts et Domaines Amadou Ba et le chef du Bureau des Domaines Mamour Diallo;

– Le Rapport de l’IGE qui incrimine Alioune Sall concernant Pétro-Tim sur des deals autour du pétrole sénégalais avec des milliards qui passent sous le dos du peuple sénégalais;

-Le Rapport de l’IGE issu du Fesman qui indexe Loume Diagne sur un détourement de 15 milliards;

– Le Rapport de l’IGE de 2013 et de la Cour des comptes qui pointent du doigt Racine Sy sur les détournements de derniers publics au CSS et sur la mauvaise gestion de KING FAHD PLACE

– Le Rapport de l’IGE de 2013 qui épingle Samuel Sarr sur l’affaire « Navire pétrolier Olinda » qui aurait couté 9 milliards à l’Eat du Sénégal mais aussi la mauvaise gestion de SENELEC avec MYNA DYSTRIBUTION;

– Le Rapport de l’ARMP concernant les surfacturations de Awa Ndiaye et qui épingle le DG de l’ASER ANTOU GUEYE SAMB,

– Le Rapport de l’OFNAC pour la période 2014-2015 qui coince le Directeur de COUD Cheikhou Omar Hanne sur un détournement de 150 millions de Francs CFA par mois.

A ces scandales de corruption, de malversations et de détournements de derniers publics, il faut ajouter qu’en décembre 2016, le ministre de l’hydraulique, Mansour Faye, par ailleurs beau-frère du président de la république, est au sommet d’un scandale autour de 6 milliards dans un projet de construction de toilettes publiques dans les cités religieuses sans pour autant passer sous silence les trois milliards détournés par Baila Wane au sein de la LONASE.

De plus, la communauté sénégalaise du Canada dénonce toutes les promesses non tenues du président de la république comme la réduction du mandat présidentiel, le train de vie de l’État avec un nombre pléthorique de ministre au moment où 500 millions sont confiés à Ousmane Tanor Dieng pour gérer une institution budgétivore et inutile pour les Sénégalais.

Dans le même sens, cette grande manifestation dénonce l’accaparement des terres au profit d’une minorité, le chômage de la jeunesse mais aussi interpelle le ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie sénégalaise pour plus de dynamisme et d’être solidaires aux sénégalais de la diaspora rapatriés récemment des États unis.

La communauté sénégalaise interpelle le président Macky Sall à faire preuve de retenue et de bons sens et à tirer des leçons symboliques sur des avancées révolutionnaires en Égypte, en Burkina Faso, en Tunisie et de laisser le peuple souverain s’exprimer librement et de façon pacifique.

La communauté sénégalaise invite tous les citoyens à s’habiller en noir et à prendre part à cette grande marche.

Pour toutes informations veuillez communiquer avec les contacts suivants : [email protected] ou appeler les numéros qui suivent : 514 659 4773 ou 514 8132376 ou 514 9223949

Les organisateurs de la manifestation