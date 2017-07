Tweet on Twitter

XALIMANEWS – L’Assemblée compte approuver la loi portant validation du consensus obtenu par la Commission électorale nationale autonome (Cena). En effet, les députés sont convoqués à l’hémicycle, ce mercredi, à 10 heures pour la retouche de l’article L78 du code électoral relatif au nombre de bulletins de vote à prendre par l’électeur.

D’ailleurs le ministre de l’Intérieure Abdoulaye Daouda Diallo a précisé qu’ “il pourra être permis à l’électeur de ne prendre, si la proposition de loi passe, que cinq bulletins au minimum. Il peut aller jusqu’à 47 mais c’est une faculté qui sera donné à l’électeur de pouvoir le faire”.

Pour rappel, le compromis de la Cena avec les plénipotentiaires des partis et coalitions veut que chaque électeur prenne au moins 5 bulletins pour voter le jour du scrutin. Si la proposition a été approuvée par le gouvernement qui a décidé de la faire valider par l’Assemblée nationale, elle ne trouve pas grâce aux yeux de certains, qui ont décidé de s’y opposer.

Sur les 44 représentants de partis et coalitions, 21 mandataires étaient favorables à l’idée de la Cena contre 11 qui ont opté pour le respect du code électoral. Les coalitions dirigées par Khalifa Sall et Abdoulaye Wade dénoncent une violation du secret du vote, notamment l’article L 78 du code électoral qui oblige l’électeur à prendre l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition.