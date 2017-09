XALIMANEWS- Député non inscrit, Modou Diagne Fada, a donné ses impressions en marge de l’installation de la 13ème législature.

“Je crois que la majorité parlementaire au Sénégal se plait dans le confort de l’immobilisme et du statu quo. Voilà des gens qui ne veulent pas changer. On a repris les mêmes et on recommence. Cela veut dire que la 13e législature va avoir les mêmes problèmes que la précédente. On s’attendait à des changements, à du sang neuf dans le bureau de l’Assemblée nationale. Mais, j’ai l’impression que ceux qui nous gouvernent considèrent qu’ils ont fait un excellent travail ces cinq dernières années alors que ce n’est pas l’avis de la majorité du peuple sénégalais. Je suis désolé de le dire mais nous n’avons pas effectué un bon départ”.

Et depoursuivre: “Je ne peux pas être optimiste à l’avenir de la 13e législature. C’est l’équipe sortante qui a été reconduite à 90%. Et, tout le monde a vu que la défunte Assemblée n’a eu aucune commission d’enquête parlementaire, aucune commission d’information.

Les questions d’actualité n’ont pas été régulières. Le Premier ministre qui devait venir 12 fois dans l’année est venu 4 ou 5 fois. Ensuite, le règlement intérieur a souvent été violé surtout en ce qui concerne le vote du budget. Nous risquons de reproduire les mêmes tares, les mêmes problèmes”.