XALIMANEWS : L’ancien milieu de terrain international Sénégalais qui été venu assisté à la rencontre opposant Sonacos et Dakar Sacré cœur à Kaolack, a prêté attentions aux questions du quotidien Stades. L’ex pensionnaire de Liverpool apprécie bien l’équipe et la voit loin.

L’un des héros du Sénégal à la coupe du monde 2002, Diao abordé la question de la qualification au mondial 2018.

L’auteur du but égalisateur contre le Danemark, fait confiance aux lions. En effet pour lui, les joueurs ont les arguments pour aller le plus loin possible. Il estime que les lions jouent bien au football et le conseil qu’il leur donne c’est d’y aller tranquille, se faire plaisir sans calculer.

Diao conseille aux lions de la Téranga de faire comme eux en 2002 c’est-à-dire de jouer sans calculer et de jouer à fond.