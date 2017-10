Tweet on Twitter

Très sollicitée ces dernières semaines, l’infirmerie des Lions de la Téranga a malheureusement hérité, d’un nouveau pensionnaire.

En effet, déjà confortée à plusieurs absences lors de son dernier match face au Cap-Vert (0-2), à l’instar de la jeune pépite du Stade Rennais Ismaïla Sarr et du latéral droit des Girondins de Bordeaux Youssouf Sabaly… la sélection sénégalaise devra également se passer de Diafra Sakho, l’un des meilleurs atouts offensifs d’Aliou Cissé en vue de la très attendue double confrontation qui l’opposera à l’Afrique du Sud, les 10 et 14 novembre, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Comme l’a confirmé dimanche son entraîneur Slaven Bilic en conférence de presse, le canonnier de West Ham, auteur de 3 réalisations cette saison toutes compétitions confondues, ressent à nouveau des douleurs au dos et devra observer plusieurs jours de repos. Assurément une mauvaise nouvelle pour les Lions, qui seront très probablement privés également de leur attaquant vedette Sadio Mané annoncé éloigné des terrains pour encore cinq semaines.

Placés dans le Groupe D, l’une des poules les plus relevées des éliminatoires, les Sénégalais comptent 8 points (+4) et occupent actuellement la tête du groupe. Les Sénégalais auront juste besoin d’un petit point pour valider leur ticket pour la plus prestigieuse des compétitions du sport roi.

