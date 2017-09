XALIMANEWS : La nomination de Aliou Sall à la tête de la Direction générale de la Caisse des dépôts et des consignations (Cdc) continue de susciter des débats. Cette fois, c’est un de ses camarades de l’Alliance pour la République (Apr), parti présidentiel, en l’occurrence Mor Ngom, qui, apporte son soutien au Maire de Guédiawaye.

Si le frangin du Chef de l’Etat a décidé de quitter son poste de Président de l’Association des Maires du Sénégal (Ams) en raison de sa nomination comme Dg de la Cdc pour éviter un conflit d’intérêts, d’autres estiment qu’il doit faire autant à la Municipalité de Guédiawaye dont il est l’édile.

Sur ce, le ministre Conseiller du Chef de l’Etat, Mor Ngom lâche : “il faut qu’on laisse à la population de Guédiawaye à qui, Aliou Sall était parti demander des voix de réagir“. L’ancien Directeur de Cabinet de Macky Sall dit toute sa déception dans l’émission “Rfm matin” de ce jeudi quant aux tenants de cette thèse. Car pour lui, cette question n’a pas sa raison d’être : “il n’y a pas d’incompatibilité entre une fonction nominative et celle élective“.

Poursuivant, le Responsable “apériste” et Maire de Ndangalma (Diourbel) fait savoir que “presque tous les Ministres qui se sont succédé au département de la Décentralisation et des Collectivités locales étaient maires. Est-ce qu’on a une fois parlé de conflits d’Etat à ce niveau ?“, s’est-il demandé.

Mor Ngom soutient par ailleurs, que “l’incidence de la Caisse des dépôts et des consignations avec la Mairie, est minime“.

Source actusen