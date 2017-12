XALIMANEWS : Comme le rapporte BFMTV, Emmanuel Macron a appris la disparition de Johnny Hallyday directement de la part de Laeticia. Avant même d’envoyer son communiqué à l’AFP, Laeticia Hallyday avait en effet prévenu l’Elysée. La chaîne précise que la maman de Jade et Joy a appelé Emmanuel Macron « vers 2h du matin » alors que ce dernier « ne dormait pas ».

BFMTV annonce d’ailleurs qu’Emmanuel et Brigitte Macron seront présents lors des obsèques de Johnny Hallyday, dont la date et le lieu n’ont pour le moment pas été annoncés. Et si le Président semble si proche du rocker, c’est qu’il lui a été présenté par Line Renaud, la marraine de Johnny. Ce matin sur RTL, la chanteuse, qui a lancé la carrière de Johnny Hallyday quand il n’avait que 17 ans, a raconté les coulisses de leur rencontre.

« Emmanuel était fan de Johnny, il connaissait toutes ses chansons. Donc je les ai réunis, a-t-elle confié. C’est Johnny qui m’a fait la surprise. C’était pour mon anniversaire, Johnny m’a dit : “On va faire ton anniversaire à Marnes la Coquette”. Et quand je suis arrivé, c’est Johnny qui m’avait fait la surprise d’avoir appelé les Macron, Vanessa Paradis, tous les gens que j’aime. Johnny aimait faire des surprises ».

Avant même que les hommages n’affluent sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron avait réagi en déclarant à l’AFP : « On a tous en nous quelque chose de Johnny.De Johnny Hallyday nous n’oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations qui, avec ce lyrisme brut et sensible, appartiennent aujourd’hui pleinement à l’histoire de la chanson française. Il a fait entrer une part d’Amérique dans notre Panthéon national », a-t-il notamment déclaré avant de présenter « leurs sincères condoléances » à « Laeticia Hallyday, à ses filles Joy, Jade et Laura, à son fils David, à ses musiciens, à son équipe, à ses amis, à ses fans ».