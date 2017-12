XALIMANEWS : Les proches de Khalifa Sall se préparent activement en vue de son procès. Et selon Moussa Tine, la bataille sera menée sur le plan juridique, politique, mais aussi institutionnel.

es partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall, affûtent leurs armes pour le sortir de prison lors de son procès qui se pointe à l’horizon, de l’avis de Moussa Tine, de l’Alliance démocratique Pencco. Ce dernier qui est l’invité de l’émission Objection de la Sud fm a accepté de dévoiler un pan du voile sur leur ligne de défense.

Et, cette défense, affirme M. Tine, sera menée sur tous les fronts, aussi bien sur le plan national qu’international, et sur tous les fronts, puisque, martèle-t-il, l’innovation de taille dans leur défense sera la bataille institutionnelle. Et ce combat se fera en concomitance avec ceux politiques et juridiques.

C’est dans ce registre que le pro-Khalifa a révélé que le dossier de la levée de l’immunité Khalifa Sall allait revenir pendant le procès du fait que cette levée n’a pas été faite dans les règles de l’art.

Avec Pressafrik