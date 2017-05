Tweet on Twitter

Les Législatives seront sans doute rythmées par la confrontation de programmes des coalitions. Invité ce dimanche dans « Objection », sur Sud Fm, Moussa Tine pointe un zéro au bilan du président Macky Sall. Qui est « plus vieux que le président Abdoulaye Wade ».

Les offres politiques seront légion, lors des Législatives du 30 juillet prochain. Et Moussa Tine de trouver déjà que le bilan du président Sall, en panne d’idées, est loin d’être élogieux.

« Le bilan de Macky Sall? Mais zéro…Qu’est-ce qu’il a fait pendant tout ce temps-là? C’est quoi le bilan de Macky Sall? C’est des routes qui étaient là…? C’est les 4 km d’autoroute à péage qui coûtent 800 F? C’est quoi, c’est le Ter? C’est les dizaines de milliards pour mettre en place le Centre Abdou Diouf. Qu’est-ce qu’il a fait d’autres? », s’interroge le président de l’Alliance démocratique Pencoo au micro de Baye Oumar Gueye.

Et ce membre de Mankoo Taxawu Senegal de souligner avoir « des regrets par rapport à un homme qui était là, qui a incarné un idéal, qui appartient à une génération post-indépendance, qui pouvait incarner de nouvelles idées. Mais du point de vue des idées (politique, gouvernance…), on a l’impression qu’il est plus vieux que Abdoulaye Wade ».

Pour Moussa Tine, « ce qu’on a vu, c’est du surplace, on a vu un renoncement à des engagements qui étaient pris, on a vu un oubli par rapport à ce qui a fait que Macky Sall est devenu président de la République. Il est devenu président de la République, parce que le président Wade l’a débarqué de l’Assemblée nationale. S’il y restait, il n’allait jamais devenir président de la République. Combien de prisonniers politiques a-t-on eu sous le magistère de Macky Sall? Surtout pour des délits d’opinion; Khalifa Sall est le dernier à être mis en prison pour des aspects politiques… »

