Moustapha Cissé Lo n’a pas mis du temps pour répondre aux ‘’Y’en a marristes” qui ont appelé, ce vendredi à un rassemblement à la Place de la Nation. Il estime que Y’en a marre est financé par l’opposition.

Moustapha Cissé Lo : «Les Y’en a marristes sont tous des marchants d’illusion»

Moustapha Cissé Lo, Souleymane Ndoye et Papa Mael Thiam n’ont pas raté Fadel Barro et compagnie. Ils les accusent d’avoir reçu 3 millions des mains de l’opposition et des bailleurs : «Y’en a marre est avec des politiciens et des bailleurs qui ont pris de l’argent. Ils ont tenu nuitamment une réunion, et ils se sont partagés de l’argent, chacun 3 millions de FCFA. Je leur demande de dresser une liste électorale et d’aller en compétition pour les législatives au lieu de déranger les gens », tempête M. Lo

Pour le maire de Diamniadio, Mamadou Moulaye Gueye les enjeux sont ailleurs. Il donne rendez-vous à l’opposition aux futures échéances électorales, rapporte la RFM.

Ces propos ont été tenus ce samedi, lors d’un meeting de l’Alliance pour la république (Apr), à Diamniadio.

pressafrik.com