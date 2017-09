XALIMANEWS – Moustapha Cissé n’a pas sa langue dans sa poche. Il l’a encore démontré, ce lundi, lors d’un entretien avec Senego. Connu pour son franc-parler, le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale est revenu sur les élections Législatives du 30 juillet dernier. Elections auxquelles il a participé, de son avis, brillamment pour une victoire «éclatante» de la coalition Bby à Dakar. Le député républicain tient toujours à ses ambitions présidentielles, mais après que son ami Macky Sall aura brigué un second mandat.

«J’ai clairement dit, concernant mes ambitions présidentielles, que c’est après que Macky Sall aura brigué un second mandat, en 2019 (parce que je suis Macky à 100% et je me battrai encore pour lui), que je déclinerai mes ambitions. Je vais créer un mouvement, le 6 janvier, qui devra sillonner la diaspora, mais aussi Mbacké, Thiès, entre autres, pour reconquérir le pays, pour que Macky Sall puisse passer au premier tour», tient à préciser Moustapha Cissé Lô.

Briguer deux mandats, c’est la promesse faite par le président de la République Macky Sall. Sur ce, le député compte, après la fin du «second mandat» de son mentor, poser sa candidature.

«Une fois élu en 2019, je quitte le navire parce qu’il n’a droit qu’à deux mandats. On ne va pas lui donner la possibilité de faire un troisième mandat. Et en 2024, je serais candidat. Mais avant cela, j’avais dit qu’une fois Macky Sall réélu, en 2019, je vais créer une liste dans tous les conseils municipaux du Sénégal afin de poser les jalons pour une base solide», renchérit-il. Sous quelle bannière? M. Lô de garder le suspens.

Le dernier remaniement ministériel a été marqué par des frustrations de tous bords, de la part d’«apéristes». «Chose normale» pour Moustapha Cissé Lô. Il s’explique: « quand on est dans un parti, tu te donnes corps et âme, tu gagnes ta base. Normalement quand on partage des avantages, on ne doit pas te laisser en rade. Yakham a bien travaillé, parce qu’il a gagné sa base. Youssou Touré de même, entre autres. Les frustrations se sont même fait sentir dans le département de Mbacké. Nous, à notre niveau, sommes frustrés. Parce qu’on a eu 37 mille voies, 220 bureaux de votes étaient fermés. A qui la faute? », se demande l’honorable député.

«Le département de Mbacké mérite d’avoir des ministres, des DG. On n’a absolument rien du tout. Est-ce qu’on doit nous sanctionner parce qu’on n’a pas bien travaillé? Personnellement, j’ai perdu énormément d’argent lors des élections. A Dakar j’ai dépensé plus de 30 millions, et plus de 150 millions dans le département de Mbacké. Dites-moi qui a fait plus que moi dans le parti. Si ce n’était pas moi, on allait perdre Dakar», renchérit Cissé Lô.

Et de poursuivre: « Je me suis impliqué à la Patte d’Oie, à Grand-Yoff, à Sacré cœur Mermoz, Yoff… Et je n’ai entendu personne dire que Moustapha Cissé Lô a gagné son centre de vote. J’ai beaucoup contribué à Dakar. Qu’on se dise la vérité. Et je défis tout responsable politique à Dakar. A part Amadou Bâ, aucun responsable apériste à Dakar n’a mis la main à la poche autant que moi. »

Pape Seck, maire Afp des Hlm, Ndèye Seynabou Ndour, Ndèye Marième Badiane, Mbaye Ndiaye, entre autres « apéristes » qu’il a aidé financièrement à battre campagne. «Sans moi, l’Apr n’allait pas gagner», a répété Moustapha Cissé Lô.