Moustapha Diakhaté : «Macky Sall et Moustapha Niasse se retrouveront bientôt pour…»

Les remous au sein de la mouvance présidentielle soulevés par les investitures seront de vieux souvenirs pour très bientôt. C’est du moins l’avis du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar qui pense que Moustapha Niasse et Macky Sall vont se concerter probablement pour arrondir les angles.

«Cest difficile d’investir. Il y a eu des oublis, peut-être même des erreurs mais je suis persuadé que le président Macky Sall et le président Moustapha Niasse trouveront dans les plus brefs délais des réponses aux interrogations posées par l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) qui, de mon point de vue, tient encore à rester dans la coalition, à accompagner le président Macky Sall».

Poursuivant au micro de Zig fm, le responsable «apériste» pense que cette mini crise qui ne dit pas son nom doit servir de prétexte pour moderniser leur coalition en posant de nouveaux jalons afin d’éviter que pareille situation ne se reproduise.

«Les erreurs et les oublis seront corrigés immédiatement. Je crois qu’au-delà de ces griefs qui ont été formulés par l’AFP, l’APR, le PS et d’autres alliés, je crois qu’après ces législatives-là, aller dans le sens de moderniser le fonctionnement des coalitions».

A l’en croire, des mécanismes adaptés permettraient à la coalition présidentielle de surmonter des crises de ce genre à l’image de la France qui a su résoudre le problème. Car, soutient-il : «en France, les partis investissent 577 candidats, trois (3) peut-être même six (6) mois avant sans problèmes parce que les conditions et les règles d’investiture sont connus de tous et au Sénégal, on est encore dans l’informel, dans l’amateurisme».

pressafrik.com