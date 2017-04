La leader de la formation «Actions Patriotiques et Libérations» (APL) «Dogg Boumou Gacce», Moustapha Fall «Ché» qui présidait dimanche dernier un meeting de massification de la majorité, a confié à un public venu nombreux que «l’Emirat du Qatar est prêt à financer 1000 Milliards de Frs pour la campagne de Karim Wade en direction des prochaines législatives. Ce financement ajouté à la manne financière dont dispose aujourd’hui dans ses cachettes le fils de l’ex-président Abdoulaye Wade, la majorité présidentielle, notre coalition pourrait connaître une surprise dans ces prochaines élections législatives», a mis en garde le «Che» dans un discours à saveur d’alerte.

Pour le leader de l’Apl, «nous devons veiller sur tout cela et redoubler nos efforts dans le travail qu’on doit abattre. Surtout quand on sait que ces personnes-là sont prêtes à tout, c’est-à-dire inonder le pays par cet argent, acheter les consciences des concitoyens. Mais nous n’allons rien céder. Nous allons parler aux Sénégalais pour que leur démagogie ne passe pas. Nous allons occuper le terrain et développer une stratégie de porte-à- porte, de bouche à oreille et convaincre les Sénégalais par les réalisations de son Excellence, le Président Macky Sall», a souligné Moustapha Fall «Che».

Il soutient aussi : «nous avons aussi la certitude que l’opposition s’apprête à se lancer dans une nouvelle campagne dite de «blanchissement» de Karim Wade. D’après nos renseignements, il est même préconisé dans ce camp, une proposition de loi d’amnistie pour Karim Wade dans un avenir proche. Mais nous savons aussi que Karim Wade ne sera jamais blanchi. C’est un diable et il restera toujours un diable», s’est-il aussi persuadé.

Source: SUD QUOTIDIEN