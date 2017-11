Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La star nigériane de l’Afrobeat, Davido, a été distinguée meilleur chanteur africain au détriment de son compatriote Wizkid par les MTV Europe award. Les deux stars ont été nominé au moins deux fois chacun. Davido n’a pas pu se rendre à la cérémonie car il se produisait à Luanda, la capitale de l’Angola durant le week-end. Les Sud-africain Nasty C et Babes Wodumo, les Kényan Nyashinski and l’Angolais C4 Pedro était aussi nominés. Avec BBC