XALIMANEWS- Pour améliorer la qualité de vie et de santé des consommateurs, l’entreprise agroalimentaire suisse a annoncé qu’elle va utiliser dans ses préparations, des ingrédients plus familiers, à l’horizon 2020.

«Les attentes des consommateurs changent. Ils réclament des produits faits avec des ingrédients familiers et simples, un minimum de transformation naturelle ou bio, et idéalement fabriqués localement », confie Dominique Allier, responsable Afrique de la marque Maggi. Cette déclaration a été faite au cours d’un forum consacré aux défis nutritionnels en Afrique centrale et de l’Ouest, la semaine dernière à Dakar, au Sénégal.

Aussi, la multinationale agroalimentaire suisse décide-t-elle également d’améliorer le profil nutritionnel de ses produits en réduisant de 22%, le taux de sel et de sodium dans les cubes bouillons, en renforçant leur teneur en fer, tout en développant les économies locales et en augmentant l’approvisionnement des pays du continent.

Source : Agence Ecofin