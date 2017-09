XALIMANEWS- Les cadres du Grand Parti d’Elhadji Malick Gackou ne digèrent pas la nomination d’Aliou SALL à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Pour la convention des cadres du Grand parti, il faut, face «aux dérives et incompétences du pouvoir de Macky SALL, une résistance ferme et crédible».

«Nous avons tous le devoir d’opposer une résistance ferme et crédible aux dérives et incompétences du pouvoir de Macky Sall qui ne cesse de se manifester à travers l’institution systématique du clientélisme politique et l’implication de la famille du Président dans la gestion des affaires publiques, au détriment d’une saine émulation des compétences vives en attente de s’exprimer au sein de la jeunesse. La nomination de son frère (qui cumule déjà quatre fonctions) à la Caisse des dépôts et consignations en est encore une illustration», indiquent-ils dans un communiqué.

Ils dénoncent «la perte de crédibilité de nos institutions ».

La convention des cadres ne manquera pas de communiquer au peuple sénégalais une vision alternative, un renouveau, une véritable alternance prônée par le Grand arti dans son livre programme intitulé : Programme Suxali Sénégal mettant en exergue une économie solidaire et un développement humain», concluent-ils.