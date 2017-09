Tweet on Twitter

XALIMANEWS-La formation du nouveau gouvernement voit de grands changements au niveau d’importants secteurs et instances de décision du pays. Par ailleurs, de nouveaux visages sont venus renforcer l’attelage gouvernemental pour apporter qui, une expertise, qui une expérience selon l’enjeu affiché dans le secteur.

Si l’ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Sidiki Kaba, devra paraitre sous un nouveau visage à la tête de la Diplomatie sénégalaise, il n’en demeure pas moins un homme expérimenté au sein de l’appareil d’Etat. De même qu’Aly Ngouille Ndiaye qui devra expérimenter la défense, la protection civile et le dialogue politique avec le département de l’Intérieur où il débarque dans une période de vive polémique sur des sujets brulants du moment. Politique aguerri auprès de Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye fera t-il encore l’affaire? La même interrogation pourrait interpeller le cas d’Abdoulaye Diouf Sarr qui hérite de la Santé, jusque là tenue jalousement par la longévité d’Eva Marie Coll Seck, une spécialiste de la planque. A ce stade, le choix de Macky Sall pour les politiques à la place des technocrates, apparait avec ce nouveau gouvernement. L’économiste et l’expert financier, Abdoulaye Diouf Sarr devra faire ses preuves à ce poste, d’une manière ou d’une autre.

Au moment où apparait le visage de Mansour Elimane Kane, le ministre en charge du Pétrole et des énergies. Il fait son entrée dans le gouvernement avec un portefeuille, nouvellement créé pour, annonce t-on, faire face aux défis des opérations du pétrole au Sénégal. Un département qui ne va pas “géner” celui de Moustapha Diop, autre nouvel hôte en charge de l’Industrie et des PMI. Dans le sillage, l’expérience de Mbagnick Ndiaye, dans l’appareil d’Etat, est sollicitée pour gérer le nouveau département de l’Integration Africaine, du NEPAD et de la Francophonie. Il cède sa place à la Latif Coulibaly qui fait son retour dans le gouvernement, cette fois, sur un terrain jusque là inexpérimenté.