XALIMANEWS- Ousmane Sonko “Abdoulaye Wade, c’est notre grand-père à nous, c’est un grand homme politique même s’il a été un piètre homme d’Etat. Il est libre et sa venue, quoiqu’on puisse dire, c’est bien pour l’opposition. Mais à son âge, il faut éviter certaines choses et rappelons nous que c’est Abdoulaye Wade lui-même et son gouvernement qui avaient pris un arrêté pour interdire toute manifestation de ce genre pour tout ce qui concerne le Plateau. Il ne peut pas revenir aujourd’hui demander aux gens de violer l’arrêté qu’il avait fait prendre lui-même”.