Comme il pouvait s’y attendre, le secrétaire général démissionnaire de la LD a fait réagir après ses révélations sur la proposition que le président SALL lui a faite.

Et c’est le président de PASTEF qui, via sa page Facebook, qui porte la première estocade.

«Voilà, chers concitoyens, où vont vos impôts, par le biais de fonds politiques (quelle que soit l’appellation retenue): entretenir une clientèle politique de tous rangs sociaux, engraisser des militants, amadouer des alliés pour conserver une coalition… », commence par s’insurger Ousmane SONKO.

Poursuivant, l’ancien inspecteur des Impôts et des Domaines d’ajouter : « La pratique politique est sale au Sénégal, mais au décompte, Macky SALL, l’homme de la « gestion sobre et vertueuse », de » la patrie avant le parti « , de la » restauration de la République et de l’État de droit « … est en passe de battre tous les records de cynisme politique ».

WALFNet