XALIMANEWS : La date du 28 janvier a été calée pour organiser le combat Lac 2 / Modou Lô, a stade Léopold Sedar Senghor, avec le consentement des écuries Walo et Rock Energie. Le promoteur Pape Abdou Fall affirme que cette affiche va demander beaucoup de sacrifices.

« La date du 28 janvier a été accueillie par toutes les parties. J’organise le 28 janvier 2018 à Léopold Sedar Senghor. Les deux camps ont été très compréhensifs. Dans cette histoire, tout le monde a perdu. Mais le plus important est que les lutteurs remplissent leur contrat pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Les pertes en vies humaines ont été plus importantes que l’argent qu’on avait investi », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : «Il y a eu une discussion pour trouver un terrain d’entente. Et un consensus a été trouvé entre les représentants des deux lutteurs, le CNG et moi. On devait organiser ce combat le 16 juillet, puis le 29 novembre. Finalement, c’est le 28 janvier 2018 qui a été retenu. Ce combat demande beaucoup de sacrifices. Léopold Sedar Senghor est différent de Demba Diop. Il y a plusieurs portes d’entrée. Il faudra tout gérer. Je suis un homme de défi. Et il faudra réussir le pari de l’organisation, le 28 janvier 2018 »

Sunu Lamb