Le bras de fer se poursuit entre Barthélemy Dias et la direction du Parti socialiste. Et dans ce combat, Ousmane Tanor Dieng, en bon politique, ne compte pas y laisser des plumes. Sans doute conscient de l’importance de la frange jeune, le secrétaire général du Ps n’a pas lésiné sur les moyens, pour les beaux yeux de Convergence socialiste, qui sera en Assemblée générale samedi. Selon nos sources, qui ont pris part à une réunion préparatoire, tenue à la maison du parti, il a dégainé 3,4 millions pour permettre une bonne organisation de la rencontre de ce mouvement phare du parti. D’ailleurs, OTD a donné instruction pour que la salle du Comité central soit mise à la disposition des jeunes socialistes qui ont sonné la mobilisation, en particulier au niveau des coordinations favorables à la direction du parti. De l’autre côté aussi, on fourbit les armes en attendant la rencontre.

les echos