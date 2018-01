Légende du football mondial et triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970), Pelé a été hospitalisé hier. A 77 ans, le Brésilien devait se rendre à Londres dans le cadre d’une soirée organisé par la Football Writers Association (composé de journalistes sportifs et de correspondants). L’ancien joueur a finalement dû renoncer à se rendre au gala suite à un évanouissement intense. La FWA a vite clarifié la situation par le biais d’un communiqué : « Pelé reste sous perfusion pendant que les docteurs surveillent sa convalescence. Heureusement, rien ne semble indiquer un problème plus sérieux que son état d’épuisement » Pelé a ensuite réalisé une série de tests et les médecins ont été rassurants.

Footmercato