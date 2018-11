[13:34, 8/11/2018] Damashu: XALIMANEWS : En quittant son domicile pour aller s’inscrire au lycée Limamoulaye, les parents de Mamadou Diop, 19 ans, ne savaient pas qu’ils ne reverraient pas leurs fils. En effet, ce jeune homme qui habite le populeux quartier de Tally bou bess, a mystérieusement disparu depuis mercredi dernier. Voila une semaine que ses parents investissent les hôpitaux, les brigades de gendarmerie et les commissariats de police, à la recherche de l’élève. Mais depuis lors, les recherches n’ont pas donné grand-chose.

«Depuis sa tendre enfance, Mamadou ne s’est jamais absenté de la maison, sauf pour se rendre au «dahira» et avant 23 heures, il était toujours là. Il ne se plaint de rien et c’est un garçon très correct», témoigne son père au bout du fil. Ce dernier se trouve présentement au sud du pays.

«Je suis allé solliciter des prières en Casamance et là où je vous parle, je me trouve presque à la frontière avec la Guinée Bissau. Chez les marabouts que j’ai sollicités, ils m’ont tous affirmé que ce sont des femmes qui l’ont enlevé, avec la complicité de proches voisins», explique Mamadou Diop, père du disparu, à nos confrères d’Igfm.

D’après le chef de famille, la police et la gendarmerie ont été saisies et même la division des investigations criminelles. Pour le moment, la famille Diop croise les doigts et prie le bon Dieu afin que Mamadou Diop leur revienne sain et sauf.