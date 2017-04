Devant l’échec du corps d’élite des eaux et forêts face à leurs responsabilités d’assurer une gestion et une protection correcte de notre environnement, notre pays fonçait droit vers la grande catastrophe symbolisée par la suppression d’un environnement où il fait bon vivre. En effet, ce qui s’est passé ces dernies temps dans les forêts sénégalaises notamment au niveau de sa ceinture de la partie méridionale qui borde la Gambie est simplement hallucinant. Pendant ces dernières trois années, on a, quotidiennement, assisté à un spectacle ahurissant de files indiennes de charrettes lourdement chargées de troncs de nos bois le plus précieux s’acheminant tranquillement vers la Gambie. Comme si les jeunes villageois, généralement encouragées par les familles, s’étaient passé le mot, on a assisté à cet acharnement sur les maigres ressources qui résistaient encore contre la furie et l’irresponsabilité humaine.

Je n’ose pas dire que cette noble idée peut être considérée comme « un médecin après la mort » tant le pillage a atteint un niveau inimaginable. Pendant longtemps, bien avant que l’actuel Ministre de l’environnement n’arrive, un certain Ali Aidar avait plusieurs fois tirés la sonnette d’alarme. Il a toujours été considéré comme un activiste par ceux qui ne pensent qu’à leurs intérêts personnels et familiaux démesurés. J’avais déjà envoyé une contribution intitulé : Excellence, Monsieur le Président, ce n’est pas sous votre direction que le parfait sabotage de nos ressources forestières devait être organisé

Il ne s’agissait plus pour moi de dire un mot sur ce sujet car comme beaucoup de sénégalais de notre Casamance naturelle, j’étais fondu dans la grande masse des résignés. Si je reprends ma petite plume c’est parce que la proposition de Monsieur suscite un gros espoir qui mérite des encouragements et un soutien minime soit – il. Pour ce qui concerne mon insignifiant soutien, Il s’agira de formuler quelques modestes idées

Si on est arrivé à cette situation, c’es que, assurément, les agents des eaux et forêts à qui il revient la responsabilité régalienne de protéger et de gérer l’environnement, à tord ou à juste raison, ont échoué. L’objet de cette contribution est justement de proposer que les enseignements de cet échec soit tirés. Pour Cela, il faudra comment mettre en œuvre certaines idées dont en voici quelques unes :

Il ne faudrait que cette police s’installe au cœur des climatiseurs sur les fauteuils moelleux

La seule façon d’être efficace c’est de s’installer au cœur de l’environnement agressé

Il faut aller très vite dans la création de cette entité pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être

Il faut organiser des rencontres avec les communautés pour discuter de leur implication effective dans la gestion de leur environnement et des graves risques qui les menacent

Il faut désigner des agents de renseignements généraux qui sillonneront les zones de grande menace et aviseront à temps

Il faut développer des stratégies de protection adaptées aux réalités culturelles

J’ai d’autres idées pratiques, simples, non couteuses que je souhaiterais discuter avec Monsieur le Ministre. Je ne suis pas à la recherche de travail. J’en ai trouvé depuis 26 ans et je l’ai gardé. Ce travaille me suffit car il ma passionne. Ce travail que je suis entrain de faire depuis 26 ans me suffit. C’est le travail que j’entend continuer à faire jusqu’au jour où le corps va lâcher. Je ne suis pas, non plus, dans la politique, si ce n’est dans celui du développement à travers mon parti qui s’appelle le Sénégal. Je souhaite simplement que Monsieur le Ministre réussisse là où ses prédécesseurs ont échoué. Car, comme le disent les wolofs « le dromadaire doit éviter de passer là où la grenouille a trébuché et s’est fait cassée la patte ». Que d’autres soumettent leurs idées à Monsieur le Ministre pour un environnement arraché des griffes des agresseurs et remis aux générations qui frappent déjà à la porte de la vie et qui sont si exigeants. .

Falilou Cissé, conseiller en développement communautaire

Tel 77 689 79 44. Email : [email protected]

[email protected]