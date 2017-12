C’est le dénouement du procès atypique qui a opposé le client à son avocat. Et c’est Ahmet Khalifa NIASS qui en a fait les frais.

Il a, en effet, été reconnu coupable d’injures non publiques et condamné à payer une amende de 20 000 F CFA. Selon le journal Enquête, le marabout politicien doit également allouer le franc symbolique à Me Sidy Abdallah KANOUTE. Ce dernier, avocat et cousin d’Ahmet Khalifa NIASS avait saisi dame justice pour se plaindre de sms que son client, mécontent du traitement d’un dossier, lui avait envoyés.

Selon lui, Ahmet Khalifa NIASS l’a traité de « zèbre, d’attardé mental et d’avocat nul incapable de gagner un dossier ».

Lors du procès, Ahmet Khalifa NIASS aura beau indiquer avoir envoyé des messages confidentiels, rien n’y fera.

Avec WALFNet