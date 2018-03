Xalima News: Le professeur Songué Diouf ne sera pas seul au banc des accusés. Car, l’animateur principal de l’émission Jakaarlo Khalifa Diakhaté et Bouba Ndour le directeur des programmes de la Tfm sont cités à comparaitre le 27 mars prochain au tribunal prochain pour complicité d’apologie au viol, d’injures publiques et diffamation. En effet, la citation directe a été faite par l’association des femmes. Commis d’office par la partie civile, Me Aboubakry Barro révèle que le professeur Songué Diouf risque un à trois ans de prison ferme. L’avocat a ajouté que des hommes se sont constitués comme partie civile car ils pensent que la dignité de la femme a été atteinte. Il juge que l’apologie au viol est visée car Songué Diouf a dit : « j’assume pleinement et entièrement ce que j’ai dit à la télévision ». La robe noire souligne que le sieur Diouf devrait assumer ses dires et ajoute que la télévision est grave car tout le monde est à l’écoute. Finalement, une procédure de citation direct a été faite car le Tribunal a été saisi directement. Ainsi, la robe noire s’est appuyé sur l’article 252, 271 et 248 du code pénal pour soutenir sa thèse. Toutefois, Me Barro précise que les femmes demandent le franc symbolique. Cnra a fait une sortie pour dire qu’il n’est pas d’accord sur ces faits. « Songué Diouf encourt une peine d’un an à 3 ans ferme pour le délit d’apologie au viol », nous informe l’avocat de la partie civile.