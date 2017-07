XALIMANEWS- Benno Bokk Yaakaar va t-il remporter les législatives 2017 ? La réalité s’affiche de plus en plus même si la coalition du part au pouvoir s’est fait voler la vedette, dans quelques centres de vote stratégiques dans la diaspora comme à Berlin et à Marseille par la coalition Gagnante Mankoo Wattu Sénégal. Celle-ci a aussi brillé au niveau de quelques focaux comme Kolda entre autres localités du pays. A Dakar, c’est la course effrénée avec le trio qui se dessine davantage et se confirme dans plusieurs centres de vote où, après tout, Mankoo Taxawou Sénégal montre sa suprématie. A Grand Yoff, la coalition de Khalifa arrive largement en tête, notamment au centre Foyer où le gap est profond. Mais les chiffres autour du trio en disent long sur les résultants probants.