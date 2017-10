Tweet on Twitter

Horizon 2019. Les différents partis politiques se préparent en vue des prochaines joutes électorales, hautes en importance. Serigne Modou Kara, connu des grands rendez-vous, sera de la partie en lançant sur les fonts baptismaux la «Coalition du siècle-Tawfekh».

En effet comme révélé par son chargé de communication, ce sont là « de gros bonnets qui se concertent, se parlent. Et, après des échanges fructueux et consensuels, ils sont tombés d’accord pour mettre sur pied une machine de haute vitesse. Conscients des enjeux de l’heure, de l’urgence de mettre le Sénégal sur orbite dans tous les secteurs de l’activité économique, sociale, culturelle, de rebâtir des Institutions fortes, du respect de l’équilibre des pouvoirs, ces hommes et femmes ont décidé de mettre en branle une grande coalition qui va porter le dénominatif de «Coalition du siècle-Tawfekh».

Les échanges faits et un consensus trouvé, ces leaders politiques qui devront former ladite coalition dirigée par Serigne Modou Kara Noreyni pense que « le pouvoir en place à de quoi trembler ». Selon eux, les moyens pouvant permettre de couvrir l’étendue du territoire et la diaspora ont été mis en oeuvre ce, dans l’optique de montrer que leur alliance est « loin d’être un simple ballon de sonde ».

